Нижневартовские хирурги спали 12-летнего мальчика, получившего травму груди во время аварии

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Нижневартовске хирурги детской окружной больницы спасли жизнь 12-летнему мальчику, попавшему в аварию. Машина, в которой находился ребенок, врезалась в столб, из-за чего парень получил травму диафрагмы: органы левой половины живота переместились в левую половину грудной клетки.

- Ребенку при поступлении выполнена экстренная операция: срединная лапаротомия, то есть ушивание разрыва левого купола диафрагмы, - пояснили в департаменте здравоохранения Югры.

Послеоперационный период протекал без осложнений, а при контрольном обследовании, перед выпиской, все органы находились на своих местах.

Кстати, в момент ДТП мальчик был пристегнут ремнем безопасности, который, по словам медиков, помог избежать тяжелых последствий.