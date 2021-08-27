В Нижневартовске женщина попала под колеса автомобиля Фото: ГИБДД ХМАО-Югры

В Югре женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса автомобиля. Происшествие произошло в Нижневартовске. Там, 29-летний водитель «Лады Приора», сбил 54-летнюю женщину, которая, переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода и в результате происшествия получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы. Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 47 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 42 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД обращает внимание водителей и пешеходов на то, что чрезмерная самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения часто приводят к трагическим последствиям.