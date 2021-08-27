В Нижневартовске будут судить югорчанина за вовлечение подростков в кражу деталей с авто Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела против 36-летнего жителя города, которого обвиняют в нескольких преступлениях. Вместе с ним перед судом предстанут двое 15-летних жителей Нижневартовского района, обвиняемые в "краже и грабеже, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Как сообщают следователи, в апреле житель Нижневартовска, решил получить навесные детали для своего автомобиля по значительно сниженной цене, привлёк двоих 15-летних жителей Нижневартовского района к совершению кражи за вознаграждение. Он указал им на наименование необходимой детали, способ её демонтажа, а также место, где находится автомобиль, с которого необходимо её снять.

В ночное время подростки демонтировали переднюю фару с иномарки и передали её организатору кражи. Через несколько дней при подростки, под руководством мужчины, украли с того же автомобиля передний бампер, но во время кражи их действия заметили жильцы рядом стоящего дома и сообщили в полицию. За хищение автомобильных деталей обвиняемые получили от заказчика 5 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.