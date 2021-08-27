Клевета, наркотики, кражи: за сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, по горячим следам раскрыто 34.

В полицию Ханты-Мансийска обратилась югорчанка и рассказала, что кто-то о ней распространил в соцсетях ложную информацию и этим опорочил её честь. Возбуждено уголовное дело по статье "клевета". А в Нефтеюганске 31-летний нарушитель, украл кроссовки и туфли в магазине. Мужчину задержали, он находится под подпиской о невыезде.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая хранения наркотиков. Так, в Когалыме на дачах, расположенных на 11 км автодороги «Когалым-Сургут», задержан мужчина, у которого в пачке из-под сигарет находился свёрток с кристаллообразным, светлым веществом массой 1,55 грамма. Аналогичные преступления зафиксированы в Советском районе, Югорске и Нягани. Возбуждены уголовные дела.

Кроме того, раскрыто 2 ранее зарегистрированных преступления. Одно из них совершено в Когалыме. Подозреваемый, в подъезде дома по улице Набережной, украл три чугунные радиаторные батареи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.