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Происшествия25 августа 2021 8:41

Жительницу Радужного осудят за получение коммерческого подкупа

Она за деньги изготовила "липовый" диплом
Виктория Терина
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Жительницу Радужного осудят за получение коммерческого подкупа

Жительницу Радужного осудят за получение коммерческого подкупа

Фото: Татьяна Коркина

Следователи Нижневартовского района завершили расследование уголовного дела против жительницы города Радужный. Она обвиняется по статье "получение коммерческого подкупа и подделка официального документа".

Обвиняемая, занимала должность руководителя обособленного подразделения в Радужном некоммерческой организации, предоставляющей услуги дополнительного профессионального образования. В октябре 2020 года она получила от одного из клиентов коммерческий подкуп в сумме 15 тысяч рублей за незаконные действия по оформлению диплома о профессиональной переподготовке. Несмотря на то, что обратившийся не прошел обучение и итоговую аттестацию, злоумышленница оформила ему выписку из протокола заседания комиссии по проверке знаний и мужчине присвоена квалификации специалиста в области охраны труда.

Женщина сделала ему "липовый" диплом о профессиональной переподготовке, по которому он мог работать в сфере планирования, организации, контроля и совершенствования управления охраной труда, обеспечения безопасности жизнедеятельности на различных предприятиях с опасными условиями труда.

Обвиняемая не признала вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.