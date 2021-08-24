В Ханты-Мансийске школьные линейки проведут только для 1 и 11 классов Фото: Городской информационный центр

Образовательные организации Ханты-Мансийска готовы к новому учебному году. Об этом рассказал Юрий Личкун, директор департамента образования Администрации Ханты-Мансийска.

В начале августа все образовательные организации города прошли общественную приёмку, проверено 29 учреждений – все они признаны готовыми к новому учебному году.

- Особый акцент был поставлен на нормальное функционирование технического оборудования. В соответствии с современными требованиями и комплексными мерами безопасности в период подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, были выполнены все мероприятия: техническое обеспечение систем, обслуживание пищеблоков учреждений, обработка огнезащитными составами деревянных конструкций, испытание линии электроснабжения и противопожарного водопровода, - рассказал Юрий Михайлович.

По его словам, в Ханты-Мансийске 14 детских садов, которые посещают больше 8 тысяч воспитанников. Но более подробно он остановился на готовности школ к новому учебному году. В 2021 году приступят к обучению школьников 9 муниципальных общеобразовательных организаций. В школах начнут обучение больше 14 тысяч учеников, из них 1 800- первоклассники.

В школах созданы условия для обучения детей с различными категориями отклонения в развитии. Детей обучают по адаптированным программам. А для старшеклассников реализуется обучение по 5 профилям – технологический, гуманитарный, естественно-научный, социально-экономический и универсальный.

Кроме того в образовательных учреждениях действуют антиковидные меры безопасности. Обучение будет организовано с закреплением за каждым классом отдельного кабинета. Для разведения потоков будет задействовано максимальное количество входов в школы с термометрией и обработкой рук. А посещение столовой будет проводится строго по графику с целью максимально снизить контакты.

Линейки будут проводиться по классам на открытом воздухе с использованием защитных масок и только для 1 и 11 классов. Остальные классы начнут учебный год с классных часов по определенной тематике.

- Все организации приняты, проверены и обеспечены на 100 % – соблюдены условия безопасного пребывания учащихся и педагогов в школах, проведены мероприятия на снижение рисков возникновения ЧС, усилена оснащенность организаций техническими средствами охраны и контроля - сообщил директор департамента образования Администрации города.