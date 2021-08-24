Жители Сургута выберут какие дороги города нуждаются в ремонте в 2022 году Фото: Администрация Сургута

Жители Сургута до 31 августа могут проголосовать за дороги, требующие первоочередного ремонта в следующем году. На онлайн-платформе «Тестограф» югорчанам предлагают выбрать три приоритетных участка из 13 предложенных вариантов по улицам Бажова, Индустриальная, Крылова, Островского, Пионерная, Привокзальная, Центральная, Толстого, проспекту Ленина, Тюменскому и Югорскому трактам, проезду Рубанко.

- Ремонт дорог находится на особом контроле Главы Сургута Андрея Филатова. В осенне-весенний период сотрудники Администрации города, Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, ГИБДД провели обследование дорог и выявили 13 участков, на которых предстоит сделать капитальный ремонт. Приглашаю жителей принять участие в голосовании по выбору приоритетных участков дорожной кампании, – рассказал директор департамента городского хозяйства Администрации Сургута Кирилл Киселёв.

По итогам онлайн-опроса составят рейтинг дорог, которые нуждаются в новом асфальте. Голосование бесплатное и регистрация на сайте не требуется.