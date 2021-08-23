Работник предприятия Нижневартовска через суд получит компенсацию за травму спины Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нижневартовска проверила соблюдение трудового законодательства по обращению бывшего работника предприятия по ремонту скважин и выяснила, что 18 марта 2020 года с работником этого предприятия произошёл несчастный случай.

В рабочее время в автомобиле «Камаз» в качестве пассажира, он ехал с месторождения. При спуске с горы в тёмное время суток автомобиль съехал в яму. Из-за резкого удара о сиденье мужчина получил тяжелую травму спины и ему дали первую группу инвалидности.

По закону владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный этим источником, вне зависимости от наличия вины. Поэтому прокурор города в интересах бывшего работника обратился в суд с иском взыскании в его пользу компенсации морального вреда, в связи с получением трудового увечья.

Нижневартовский городской суд решил удовлетворить иск в пользу пострадавшего мужчины. Предприятие должно выплатить ему 1,5 миллиона рублей.

Исполнение судебного решения на контроле у прокуратуры.