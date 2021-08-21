В Когалыме продолжают проверять магазины и общепит на антиковидные меры Фото: Юлия Кучеренко

Специалисты Администрации города Когалыма вместе с общественниками и полицией продолжают проверять соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции на объектах общепита и масочного режима в объектах торговли. Всего за неделю комиссия проверила 12 объектов, три из них - объекты общественного питания.

Во время проверки общепита заполнены чек-листы, а также проведены беседы о необходимости соблюдения профилактических мер. За прошедшую неделю составлен один протокол на предпринимателя, не соблюдающего масочный режим.

В Югре остаётся обязательным ношение масок в общественных местах, а за их отсутствие могут наложить штраф от 1 тысячи рублей для физических лиц, от 10 тысяч - на должностных лиц. Кроме того, нахождение детей до 14-ти лет в торговых объектах и объектах общественного питания без сопровождения взрослых не допускается.