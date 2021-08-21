Жительница Сургута испугалась списания денег и сама отдала все средства мошенникам Фото: Татьяна Коркина

В УМВД России по Сургуту обратилась 48-летняя жительница города и рассказала, что мошенники похитили у неё почти 1,8 миллионов рублей.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили с московского номера и представились сотрудником отдела экономической безопасности. Звонивший сообщил, что кто-то выдаёт себя за родственника сургутянки, используя доверенность от её имени, пытается снять с её счёта 1,4 миллиона рублей. Женщина испугалась и дальше уже верила всем словам лже-банкиров и мнимых полицейских.

Для того, чтобы пресечь незаконные действия и отменить операции по списанию югорчанке посоветовали снять сбережения и перевести их на «резервный» счёт, который ей предоставят. Она последовала советам мошенников, а после того как они похитили все деньги и перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.