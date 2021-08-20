В Югре наркосбытчик отправится на 10 лет в колонию строго режима Фото: Татьяна Коркина

В Югре суд вынес обвинительный приговор против жителя Свердловской области, который признан виновным в "покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере". Ещё его обвиняют в "легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления".

Подсудимый, вместе с сообщниками, пытался сбыть наркотики через «тайники-закладки» наркоманам из Югорска. Но при попытке реализовать партии наркотиков мужчину задержали сотрудники полиции. Наркотики у него забрали и как оказалось полученные от продажи наркотиков 150 тысяч рублей мужчина легализовал, переведя их на виртуальные электронные счета.

Суд учел, что с подсудимым согласился сотрудничать со следствием, но всё таки назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.