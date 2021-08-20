Югорчанка ждала начислений и компенсаций, но лишилась только своих денег Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зафиксировано 7 случаев мошенничества. Злоумышленники оказались снисходительными по отношению к жителям региона и обворовали югорчан на 400 тысяч рублей.

Так, 58-летнему пенсионеру из Нижневартовска позвонили мошенники и уговаривали его принять деньги в качестве задатка за дачу, которую он продавал. Они посоветовали мужчине сразу отправиться к банкомату, там же он установил себе мобильное приложение и якобы получил от покупателей 50 тысяч. Всё бы хорошо, но что-то пошло не так и югорчанин словно под гипнозом следовал их словам и перевёл на неизвестные абонентские номера почти 30 тысяч рублей.

В Югорске местная жительница купилась на уловку с обещаниями по выплатам. Она в социальных сетях увидела сообщение о том, что якобы «Подписан указ о возврате гражданам РФ налога НДС. Получите от 100 тысяч рублей на карту за 15 минут» Югорчанка перешла по ссылке, ввела банковские карты и лишилась больше 10 тысяч. Никаких начислений и компенсаций на её счет взамен потерянной суммы, конечно же, не вернулось.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.