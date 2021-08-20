В Ханты-Мансийске ищут водителя, который сбил девочку и скрылся с места ДТП Фото: Госавтоинспекция Югры

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пешехода.

Одна авария произошла в посёлке Сибирский Ханты-Мансийского района. Водитель не установленного автомобиля сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

А спустя несколько часов в Нижневартовске на улице Салманова, 32-летний водитель автомобиля «Лексус», наехал на 8-летнего мальчика. По информации ГИБДД, ребёнок внезапно выбежал из-за припаркованного во дворе автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок-пешеход получил травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 55 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 47 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД, обращается к родителям и просит напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах. А также о последствиях, которые несут невнимательность и пренебрежение мерами безопасности при переходе дороги.