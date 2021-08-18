В Сургуте бывший инспектор исправительной колонии ответит за взятки Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против бывшего сотрудника исправительной колонии. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере, получение мелкой взятки и превышение должностных полномочий.

Как сообщают в следственных органах, обвиняемый, работая инспектором отдела безопасности исправительной колонии № 11, расположенной на территории Сургут решил подзаработать. В октябре прошлого года он получил 62 тысячи рублей от одного из осужденных. Деньги ему дали за передачу предметов, запрещенных внутренним распорядком исправительного учреждения.

Преступление выявлено службой собственной безопасности УФСИН России по ХМАО-Югре, после чего инспектора уволили из органов Федеральной службы исполнения наказаний.

А с ноября 2020 года по март 2021 года обвиняемый получил ещё 14 взяток от осужденного в размерах от 5 до 20 тысяч рублей за передачу запрещенных посылок. В итоге подтвердились факты получения обвиняемым взяток на 191 тысячу рублей.

Под тяжестью улик злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.