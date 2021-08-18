В Югре стартовала цифровая викторина «Энергия развития Югры» Фото: Татьяна Коркина

Сегодня в Югре стартовала цифровая информационно-просветительская викторина «Энергия развития Югры», которая проводится на портале «Открытый регион – Югра». Викторина приурочена сразу к трём знаменательным историческим датам – 300-летию российского нефтяного дела, 210-летию использования газа в России, а также 90-летию со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова. Её организаторами выступили - Центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация «Югорский свет».

Организационный комитет, в состав которого вошли кандидаты и доктора наук, представители Музея геологии, нефти и газа, Югорского государственного университета, Сургутского государственного университета, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Нижневартовского государственного университета подготовили вопросы викторины.

Чтобы принять участия в викторине нужно: ответить на вопросы анкеты, указать контактную информацию и в течение трех дней получить смс о своём подарке. Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Анкета состоит всего из десяти вопросов и их главные темы: история развития нефтегазового дела в России и Югре, а также интересные факты о нефтедобыче.

- Главная задача викторины - просветительская. Жители округа смогут вспомнить имена первопроходцев нефтяного дела, сильных духом людей, благодаря которым «черное золото» в Югре стало добываться рекордными темпами, а регион занял лидирующие позиции в стране. Уверена, что проектом мы сможем вызвать интерес югорчан к важным фактам истории и современности Югры, - рассказала директор Центра «Открытый регион» Маргарита Козлова.

По словам Маргариты Козловой, для подготовки к викторине, на сайте викторины опубликованы информационно-просветительские материалы, которые будут интересны широкому кругу югорчан. Их можно найти в разделе «Прокачай знания».

Викторина беспроигрышная и все участники получат ценные подарки или фирменные сувениры. А в этот раз появились цифровые подарки, получить которые можно будет не выходя из дома.