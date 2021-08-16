В Югре вахтовик поверил мошенникам и лишился больше миллиона Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска обратился 31-летний житель Свердловской области и рассказал, что стал жертвой мошенников.

Мужчина в июле ему позвонил «агент брокерской организации», который предложил увеличить доход с помощью вложения денег в инвестиции на платформе через Интернет. Мужчина согласился, и в течение за это время сделал четыре перевода на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. После чего стал ждать, когда его вложения окупятся, и станут приносить дивиденды.

На этой неделе мужчина отправился на поезде на вахту в Пыть-Ях и в пути ему позвонил «представитель» брокерской организации и сообщил, что потерпевшему необходимо выплатить штраф за не пополнение счёта в течение недели. Сумму штрафа звонивший озвучил в 6 тысяч 500 долларов. Тогда пострадавший понял, что его обманули, на одной из станций нашел номер полиции и позвонил с заявлением о мошенничестве в дежурную часть Нефтеюганска.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.