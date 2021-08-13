Сургутские оперативники нашли афериста, который выдавал себя за продавца икры Фото: Татьяна Коркина

Осенью прошлого года в дежурную часть Сургута обратилась женщина с заявлением о мошенничестве и рассказала, что является участником местной группы по продаже продуктов питания. Она увидела объявление о продаже рыбы и рыбной продукции от неизвестного человека и начала с ним переписываться.

Сургутянка заказала две банки икры горбуши и перевела на счёт лже-продавца 4 тысячи рублей. После этого аферист перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 20-летний житель Иркутской области может быть тем самым мошенником. Молодой человек, находясь у себя дома, добавлялся в различные группы по продажам товаров и размещал там ложную информацию. И таким путём обманул не только сургутянку, но и жителей других регионов.

Возбуждено уголовное дело, аферисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Молодой человек проходит срочную службу в воинской части Приморского края и сейчас над ним ведётся наблюдение командования воинской части.