Югорчанка хотела купить грибы через соцсеть, но продавец забрал деньги и исчез Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 8 случаев мошенничества. На уловки телефонных грабителей попались жители Нижневартовска, Нефтеюганска и Сургута. Мошенникам не удалось сорвать богатый куш с жителей региона, а некоторые из жертв смогли вовремя включить свою бдительность.

Так, молодая жительница Нижневартовска не «повелась» на мнимых банкиров и полицейских которые пытались убедить девушку оформить кредит на 200 тысяч рублей и перевести деньги на неизвестный счёт, предоставленный аферистами. Девушке показались подозрительными настойчивые звонки псевдобанкиров и она решила обратиться в полицию и злоумышленникам не удалось обвести молодую северянку вокруг пальцев.

А другой жительнице округа захотелось отведать грибочков. И через социальную сеть, женщина нашла объявление о продаже дикоросов и а через мобильный банк оплатила свою покупку в сумме 9 тысяч рублей. После чего продавец грибов испарился, а пенсионерке так и не удалось полакомиться дарами леса.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.