В строящихся школах Ханты-Мансийска появятся стоматологические кабинеты Фото: Городской информационный центр

На сегодняшний день в Ханты-Мансийске проживает около 15 тысяч детей школьного возраста. Для того чтобы «разгрузить» объекты образования, в городе строятся новые учебные заведения.

В рамках нацпроекта «Образование» в столице Югры возводят два новых объекта – 2-й блок Гимназии №1 и II-ю очередь Школы № 8 по улице Гагарина. Ещё, полным ходом идёт строительство школы в микрорайоне «Учхоз» на 1 056 учащихся, а также в новом микрорайоне «Иртыш-2» на 1 725 человек.

Что важно, ещё на этапе проектирования школ, там есть выделенная площадь под стоматологический кабинет, который является достаточно сложным механизмом. При его строительстве необходимо правильно распланировать пространство, выдержать метраж, проложить все коммуникации.

- Школьная стоматология - это то, чем может гордиться Югра! А Ханты-Мансийск - особенно! В каждой школе нашего города есть стоматологический кабинет. Из-за строительных работ в школе №8 мы вынуждены были временно приостановить работу кабинета. Но ремонт находится под постоянным контролем. Я уверена, что к санации школьников мы сможем приступить с января 2022 года, - рассказала главный врач Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиники Валентина Казакова.

Сейчас в Югре работают 155 школьных стоматологических кабинетов. Ежегодно это число растёт. Югра – один из немногих субъектов РФ, где сохранилась и активно развивается школьная стоматология. А открытие новых кабинетов поможет повысить доступность стоматологической помощи детям.