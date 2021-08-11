В Югре бывший гендиректор предприятия пойдет под суд за сокрытие денег от налоговой

В Югре бывший гендиректора предприятия пойдет под суд за сокрытие денег от налоговой Фото: Татьяна Коркина

Следователи Югры завершили расследование уголовного дела против бывшего генерального директора коммерческого предприятия. Он обвиняется по статье "сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам".

С декабря 2017 по декабрь 2019 года обвиняемый обманывал Совет директоров и собственника предприятия, зная о просроченной задолженности по налогам и сборам на общую сумму более 114 миллионов рублей. Он хотел скрыть свою некомпетентность в вопросах обеспечения рентабельности организации через сохранения финансового оборота между контрагентами, тем самым пытался сохранить своё рабочее место и высокую зарплату.

Бывший гендиректор решил препятствовать принудительному взысканию с предприятия задолженности и направляя письма, организовал взаиморасчёты между дебиторами и кредиторами минуя арестованные счета предприятия. В результате от налоговых органов сокрыто 8 миллионов рублей, за счёт которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в случае их поступления на счета организации.

Теперь на имущество предприятия общей стоимостью более 96 миллионов наложен арест. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.