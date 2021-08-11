В Нижневартовске в сквере Спортивной славы появилась именная звезда Альберта Батыргазивева Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске поздравили завоевавшего на Олимпиаде в Токио первое золото в копилку российских боксёров Альберта Батыргазивева. В сквере Спортивной славы, который в прошлом году реконструировали в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», открыли именную звезду.

- Наши нижневартовские олимпийцы достойно выступили в Токио. То количество медалей, которые они завоевали для нашего города и страны, превосходит результаты 170 стран мира. Можно смело сказать, что Нижневартовск – кузница олимпийских чемпионов. В Нижневартовске действительно болели за спортсменов и уверен, что та поддержка, которую мы оказывали как раз и помогла победить спортсмена из США в финальном поединке», - сказал во время церемонии исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Сквер Спортивной славы в Нижневартовске находится рядом с городским стадионом «Центральный» на улице 60 лет Октября. Золотистый шар с именами местных выдающихся спортсменов появился здесь ещё к 30-летию города в 2002 году. С тех пор местные спортсмены продолжают стабильно показывать высокие результаты. В Нижневартовске выросли спортсмены теперь уже с мировым именем, обладатели золота Олимпийских игр в Токио – тхэквондист Максим Храмцов и боксёр Альберт Батыргазиев. Во время реконструкции в сквере добавили восемь «Звёздных деревьев», которые образуют собой «Аллею Славы», а также сделали прогулочные дорожки, смонтировали комплексное освещение сквера, где открываются новые именные звёзды в честь вартовчан, достигших в спорте высоких достижений.

- Да, у нас есть золотая олимпийская медаль. Но мы слезли с пьедестала. Это было вчера. Сегодня мы замотивированы продолжать пополнять копилку наград страны. Сейчас все спрашивают – пойду ли на следующую Олимпиаду? Смело заявляю, что пойду. Если я понадоблюсь своей стране – я буду только рад выступить, - поделился Альберт Батыргазиев.