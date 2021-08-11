В Мегионе пройдет открытый фестиваль «Хатлые» Фото: ecocentr-megion.ru

С 20 по 22 августа в Мегионе пройдет традиционный открытый фестиваль «Хатлые». Он уже в шестой раз соберёт участников и гостей из разных городов. Его цель – повысить интерес и сохранить традиции, культуру коренных малочисленных народов Севера.

В этом году в программе фестиваля: конференция «Югра – диалог поколений» (онлайн и оффлайн), мастер-классы по народным художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству, экскурсии по Музейно-этнографическому и экологическому парку «Югра» (онлайн и оффлайн), а также выставки.

В рамках мероприятия на базе Экоцентра также пройдет заседание Координационного центра по сохранению языковой среды, проведению фольклорных праздников и обрядов восточных ханты, председателем которого является заместитель председателя Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин.

А ещё 20 августа мегионцев приглашают принять участие в V научно-практической конференции «Югра – диалог поколений». Во время тематической конференции "Живая культура Югры" будут работать площадки: религиозно-мифологические основы и мировоззренческие парадигмы культуры; традиционная культура и её наследие: проблемы сохранения, использования и развития; игра и игровая культура в прошлом и настоящем; отражение разных видов традиционного искусства в современной культуре; информационно-коммуникационное пространство и медиакультура.

А по результатам конференции будет издан электронный сборник с материалами участников. Заявки на участие в конференции принимают до 15 августа, тексты докладов принимаются до 18 числа. Ссылки для участия на платформе Zoom будут направлены участникам после завершения приёма заявок.

Кроме того, желающие смогут принять участие в конференции в онлайн-формате, через трансляции мероприятия на платформе Культура.РФ.