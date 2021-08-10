В ковидном госпитале Нижневартовска родилось десять детей Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

За неделю в Нижневартовске зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В среднем за сутки регистрируется 25 случаев.

- Основная категория среди заболевших – служащие и рабочие. За минувшую неделю зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у детей. Отмечаем, что снижается количество внебольничных пневмоний, - сообщил начальник ТО У Роспотребнадзора по г. Нижневартовску, Нижневартовскому району и г. Мегиону Азат Галиуллин.

На данный момент из 430 коек, развернутых в инфекционном госпитале, занято 253. Среди госпитализированных пациентов 146 человек в возрасте старше 60 лет.

- Пять беременных женщин, четыре женщины после родов на данный момент находятся в госпитале. Мы видим, что количество беременных и послеродовых пациентов остается стабильно высоким, чего не было в предыдущие периоды. С начала этого года в госпитале родилось 10 младенцев. Все здоровы, - рассказал главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

В городе продолжается вакцинация.