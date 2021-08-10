Станции переливания крови в Сургуте активно проходят курс иммунизации против COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Сотрудники станции переливания крови в Сургуте активно проходят курс иммунизации против COVID-19. Вакцинацию проводят медработники поликлиники № 4 прямо на рабочих местах, что очень удобно для сотрудников Службы крови. С их лёгкой руки процедура прошла безболезненно и без осложнений. Как сообщают в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры, на сегодняшний день комбинированную векторную вакцину «Спутник V» поставила основная часть работников станции переливания крови. - Медицина, а в частности донорство, является наиболее контактной сферой деятельности. Для нас очень важно провести мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции в учреждении. К этому вопросу весь наш персонал относится со всей ответственностью. Безопасность доноров – для нас превыше всего!, - рассказала Ольга Новикова, заместитель руководителя по медицинской части.