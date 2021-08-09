В Ханты-Мансийске завершено расследование убийства трехлетней давности Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела против 49-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в убийстве.

В июле 2018 года в квартире одного из домов по улице Дунина Горкавича Ханты-Мансийска нашли тело 58-летнего предпринимателя, бывшего сотрудника регионального управления по борьбе с организованной преступностью, с признаками насильственной смерти и колото-резаными ранами.

На месте происшествия обнаружены следы крови человека, не принадлежащие потерпевшему и под подозрение следователя попал житель Санкт-Петербурга, который за день до убийства приехал в столицу Югры и на следующий день выехал за пределы округа. После судебной экспертизы его причастность к убийству подтвердилась и подозреваемому заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Злоумышленника удалось задержать на территории Санкт-Петербурга только 9 ноября 2020 года.

- Дальнейшим расследованием установлено, что 19 июля 2018 года в дневное время обвиняемый, находясь в квартире потерпевшего, во время ссоры на почве ревности общей знакомой, нанес тому не менее 17 ударов ножом в область грудной клетки и шеи, в результате которых наступила смерть хозяина квартиры. После убийства, в тот же день обвиняемый выехал в город Сургут, на следующий день – на самолете в Москву и из Москвы на автобусе в Санкт-Петербург, где и скрывался до момента задержания, - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Обвиняемый вину не признал, в уголовное дело направлено в суд.