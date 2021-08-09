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Спорт9 августа 2021 10:14

Ханты-Мансийск готовится принять Чемпионат мира по бильярду

Ожидается около 120 участников из 11 стран
Виктория Терина
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Ханты-Мансийск готовится принять Чемпионат мира по бильярду Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

Ханты-Мансийск готовится принять Чемпионат мира по бильярду Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

Ханты-Мансийск готовится принять Чемпионат мира по бильярду. В пресс-центре Центра развития теннисного спорта Ханты-Мансийска состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке к Чемпионату по бильярдному спорту среди мужчин и женщин «Свободная пирамида».

В совещании приняли участие помощник генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Алексей Довбыш и заместитель директора АУ «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс. На мероприятии обсудили организационные вопросы, программу мероприятия, информационно-техническое обеспечение, посетили центральный корт теннисного центра, а также отметили, что подготовка к соревнованию идёт в штатном режиме и объект полностью готов к принятию Чемпионата мира. Участниками «Свободной пирамиды» станут 11 стран, в том числе спортсмены из США, Франции, Испании, Швеции, Польши, Латвии и России. Всего ожидается около 120 участников. Чемпионат стартует 23 августа в Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска.