Ханты-Мансийск готовится принять Чемпионат мира по бильярду Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

Ханты-Мансийск готовится принять Чемпионат мира по бильярду. В пресс-центре Центра развития теннисного спорта Ханты-Мансийска состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке к Чемпионату по бильярдному спорту среди мужчин и женщин «Свободная пирамида».

В совещании приняли участие помощник генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Алексей Довбыш и заместитель директора АУ «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс. На мероприятии обсудили организационные вопросы, программу мероприятия, информационно-техническое обеспечение, посетили центральный корт теннисного центра, а также отметили, что подготовка к соревнованию идёт в штатном режиме и объект полностью готов к принятию Чемпионата мира. Участниками «Свободной пирамиды» станут 11 стран, в том числе спортсмены из США, Франции, Испании, Швеции, Польши, Латвии и России. Всего ожидается около 120 участников. Чемпионат стартует 23 августа в Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска.