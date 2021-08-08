Ядовитый гриб обнаружили возле Сургута

Гриб даже более ядовит чем мухомор

«Кровавый зуб» - так называется редкий ядовитый гриб, который недавно обнаружили местные жители в пригороде Сургута. Его шляпка окрашена в красные пятна, напоминающие кровь.

Научное название данного гриба — Гиднеллум Пека. По некоторым данным, данный гриб даже более ядовит чем мухомор. Также отмечается, «кровавый зуб» крайне редко встречается на севере страны.

Фотографии находки грибников быстро стали вирусными в соцсетях. Жители обсуждают опасность таких грибов и их внешний вид. Вместе с тем специалисты отмечают, что срывать такие грибы и прыскаться к ним категорически запрещено.