В Ханты-Мансийске организуют лабораторию визуального искусства и новых медиа Фото: Городской информационный центр

С 7 по 16 августа в Ханты-Мансийске пройдет «Кочующая лаборатория 2.0». Её участниками станут представители творческой, а также естественно-научных сфер не только из Югры, но и других точек России и мира. Проект реализуется за счёт гранта «Родные города», при поддержке природного заповедника «Самаровский чугас», музейного комплекса «Торум Маа».

Мероприятие проводится в Югре с 2019 года и это уже ежегодная кочующая площадка, на базе которой группа арт-исследователей под руководством режиссёров и художников со всего мира занимается поиском новых форм в области современного искусства.

- В основе проекта лежит идея сайнс-арта, области современного искусства на стыке художественного и научного, а также изучение новых форм говорения, науки и богатого материала, принадлежащего наследию региона, - сообщает Городской информационный центр.

По мнению организаторов, взаимодействие современных форм культуры и научных исследований дадут новый свежий взгляд и интерес к изучению любви к родному краю.

Участники на протяжении 10 дней будут изучать быт, традиции, особенности культуры и менталитета коренных народов севера. В эти дни организуют лекции и мастер-классы по современному искусству и авторскому кинематографу, которые будут от приглашенных экспертов из Европы.

А закроет «Кочующую лабораторию» мультимедийная выставка, которая состоится на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». На выставке будет представлены инсталляции, видео и перфомансы от участников проекта.