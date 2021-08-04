В этом году школы Нижневартовска ожидают около 4 500 первоклассников Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В этом году около 4 500 первоклассников пойдут в школы Нижневартовска. В образовательных организациях продолжается приём заявлений от родителей будущих школьников. На сегодняшний день подано заявлений и зачислено 4 056 детей. Так, например, в школе №17, которая расположена в старой части города, впервые за парты в этом году сядут 150 юных жителей города.

- Идёт активная застройка в данной части города, количество семей увеличивается, следовательно, мы предполагаем возможный рост числа обучающихся и начинаем готовиться к этому заблаговременно. Это и учебные классы, наглядный материал и учебные пособия. На сегодняшний день мы готовы принять обучающихся порядка 150-180 человек, - рассказал директор МБОУ «Средняя школа №17» Андрей Смолин.

В общей сложности в школах города свободно ещё более 400 мест. Приём детей в первые классы в 2021 году начался 1 апреля. В школах города есть все необходимые условия для полноценного образовательного процесса.

А ещё в школах №№1, 7, 10, 11, 23, 25, а также в Гимназии №1, Лицее №1 будет реализован проект «Школа полного дня». Такая услуга пользуется спросом в Нижневартовске, так как позволяет наиболее полно объединить учебную и внеучебную сферы деятельности ребёнка в условиях учебного сообщества.