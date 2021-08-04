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Происшествия4 августа 2021 7:51

Югорчанка, продавая недвижимость, перевела мошенникам больше 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Югорчанка, продавая недвижимость, перевела мошенникам больше 200 тысяч рублей

Югорчанка, продавая недвижимость, перевела мошенникам больше 200 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургутского района обратилась 56-летняя жительница посёлка Федоровский и рассказала, что разместила объявление о продаже комнаты в доме и ей позвонила женщина, готовая приобрести недвижимость.

Звонившая сообщила, что находится в Новом Уренгое и приедет только в начале сентября, но готова перевести предоплату в размере 100 тысяч рублей. Хозяйка комнаты после получения предоплаты согласилась снять объявление с сайта. Потенциальная покупательница предложила женщине пройти к банкомату, чтобы убедиться, что деньги поступили на счёт, а также попросила предоставить ей чек об операции по зачислению денег якобы для отчёта в бухгалтерию.

Когда потерпевшая подошла к банкомату, ей снова поступил звонок и смс с незнакомого номера телефона о якобы зачислении на её карту денег. Продолжая диалог и выполняя инструкции мошенницы, женщина сняла деньги и перевела их на указанный номер сотового телефона. В итоге югорчанка потеряла 208 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Лицам, причастным к преступлению, может грозить до 5 лет лишение свободы.