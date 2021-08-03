В Югре пьяный водитель сбил насмерть пешехода и уехал с места аварии Фото: ГИБДД России

На 39 километре автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги, от середины к обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 43-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. А водитель скрылся с места ДТП скрылся, но позже его всё-таки задержали и как оказалось мужчины был пьян.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 54 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 22 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что водитель в случае возникновения ДТП, участником которого он являлся, обязан оставаться на месте происшествия и принять меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.

- Оставление водителем места ДТП, участником которого он стал, влечет наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток- поясняют в Госавтоинспекции Югры.