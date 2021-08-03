Погода в Югре на 3 августа 2021 года: дожди и грозы не покидают округ Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 3 августа 2021 года: температура воздуха днём +21, +26 °С, ночью +9, +14 °С. Переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза, ночью туман. Ветер северный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +21, +23 °С, ночью +12, +14 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер северный 3-8 м/с.

Погода в Югре 3 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости. В день Онуфрия обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.