Жительница Нижневартовска 152 транзакциями перевела мошенникам более 2 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть управления МВД России по Нижневартовску обратилась 52-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Ей позвонил мужчина и представился сотрудником московской полиции, и сообщил, что кто-то пытается снять у нее деньги, предъявляя при этом доверенность от имени женщины.

Далее разговор продолжила якобы сотрудница Центробанка, заявив, что нерадивый работник банка передал персональные данные неизвестному, который с доверенностью пытается оформить кредит на сумму 4 300 000 рублей. Звонившая убедила заявительницу оформить «зеркальный кредит».

– Оформить кредит онлайн у вартовачнки не получилось. Не сомневаясь в словах аферистов, она на следующий день обратилась в отделение банка, где оформила кредит на 4 млн 300 тысяч рублей, сказав работникам банка, что деньги ей нужны для приобретения недвижимости, – рассказали в УМВД России по Нижневартовску.

Далее деньги надо было перевести на специальный «безопасный счет». Ничего не подозревая, женщина под руководством злоумышленницы перевела через банкомат 2 240 000 рублей на 3 КИВИ-кошелка 152 транзакциями. Оставшуюся сумму женщина перевести не успела, так как торговый центр, в котором находился банкомат, закрывался.

Вернувшись домой, вартовчанка рассказала о случившемся супругу, который в свою очередь объяснил ей, что она имела дело с мошенниками и необходимо срочно обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.