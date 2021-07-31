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Недвижимость31 июля 2021 11:28

В Урае ремонтируют дороги и заменяют бордюры

Дорожное полотно обновлено на улице 50 лет ВЛКСМ
Сергей Швецов
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В Урае ремонтируют дороги и заменяют бордюры. Фото - uray.ru.

В Урае ремонтируют дороги и заменяют бордюры. Фото - uray.ru.

В Урае ремонтируют дороги и заменяют бордюры. Дорожное полотно обновлено на улице 50 лет ВЛКСМ.

– Замена дорожного полотна ликвидирует образовавшуюся колею, которая создает опасность вождения. Такой же ремонт пройдет на участках улиц Ленина, Нефтяников, Узбекистанской. Ремонт со сплошным снятием покрытия дорожного полотна запланирован на Узбекистанской, на участке от Вечного огня до поворота на улицу Школьную, – рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Урай Олег Лаушкин.

По его словам, все ремонтно-дорожные работы должны закончиться до 31 августа.