В Ханты-Мансийске ремонт дорог идет с опережением плана Фото: Юлия Кучеренко

Плановый ремонт дорог в столице Югры идёт опережающими темпами. По улице Гагарина работы выполнены полностью, об этом сообщил Глава окружного центра Максим Ряшин на заседании Штаба при Правительстве Югры по вопросам капитального строительства.

Участники заседания обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и муниципальных программ в сфере дорожного строительства. В этом году в Ханты-Мансийске отремонтируют три участка дорог общей площадью почти 66 тысяч квадратных метров, протяженностью почти пять километров. Общественная приёмка дороги на Гагарина прошла 16 июля. Сейчас продолжаются работы по улице Рознина, их готовность равна 20%.

На ремонт дорог действует гарантия в течение четырех лет, если за это время выявят нарушения, подрядчик будет устранять их за свой счёт.

Максим Ряшин отметил, что по итогам ремонтной кампании этого года будет достигнуто плановое целевое значение показателя нацпроекта «Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии» - 87,6 % по городу Ханты-Мансийску.

Протяженность сети автомобильных дорог местного значения составляет 168 километров, 90% которых соответствуют нормативным требованиям.