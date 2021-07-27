Ханты-Мансийск принимает Первенство России по тхэквондо Фото: ЮграМегаСпорт

Центр развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске сегодня принимает первые бои первенства России по тхэквондо среди юниоров и юниорок. Соревнования продлятся до 1 августа, участниками станут 488 спортсменов из 50 регионов страны, поединки пройдут в 10 весовых категориях. Югру на первенстве представят 14 бойцов из Нижневартовска, Сургута и Сургутского района.

Накануне, прошло совещание представителей команд-участников, судей и тренеров. Собравшихся поприветствовал заместитель директора АУ «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс и поздравил их со стартом Первенства.

- Благодарим за то, что нам доверили его провести. Мы организуем более 20 международных и всероссийских в год, поэтому, надеюсь, что и это Первенство пройдет на достойном уровне, - добавил Олег Дресс.