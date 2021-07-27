В Пыть-Яхе женщина-водитель пострадала в ДТП Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

Одна авария произошла на улице Магистральная в Пыть-Яхе. При повороте налево 43-летний водитель автомобиля «Ниссан» столкнулся с автомобилем «Киа», за рулем которого находилась 41-летняя женщина. В результате ДТП водитель «Киа» получила травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 78 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает всех водителей соблюдать нормы дорожной безопасности и помнить, что, нарушая элементарные правила поведения на дороге, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.