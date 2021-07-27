В Сургуте добавили 800 коек для больных коронавирусом Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Сургутской окружной клинической больнице освободили площадь отделения терапии, чтобы увеличить места для пациентов инфекционного отделения. Теперь для больных коронавирусом там появилось ещё 800 коек.

Временно изменена и маршрутизация пациентов: экстренную помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе – ВИЧ, экстренную хирургическую помощь, плановую паллиативную, а также экстренную и плановую помощь по профилю гинекология, оказывают в Сургутской городской клинической больнице. А в Сургутской клинической травматологической больнице оказывается: экстренная и плановая помощь пациентам по профилю неврология и экстренная челюстно-лицевая хирургия.

В инфекционном стационаре Сургутской окружной клинической больницы проходят лечение 594 пациентов с COVID-19, в том числе 10 пациентов это дети от 4 до 17 лет.