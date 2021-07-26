В Лянторе молодежь ушла «В отрыв!» Фото: Администрация Сургутского района

В Лянторе молодёжь Сургутского района тренировала силу, выдержку и сноровку, принимая участие в традиционном спортивно-экстремальном забеге «В отрыв!». Традиционный забег организовал «Районный молодёжный центр» и департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района.

- Очень сложно на сегодняшний день организовать какое-то массовое мероприятие на территории Югры. Необходимо соблюдать все требования по предотвращению распространения коронавируса. Например, у нас не более 20 человек должно быть на площадке, - рассказал Севинч Мамедова, начальник службы молодежной политики департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района.

Участниками могли стать команды из 5 человек в возрасте от 18 до 35 лет, которые проживают или работают в Сургутском районе.

- Этим проектом мы старались привлечь внимание к систематическим занятиям спортом на свежем воздухе. Отметим, что во время игры были соблюдены все меры безопасности. Мы составили индивидуальный график забегов команд, что позволило избежать скопления людей - прокомментировала Надежда Гриник, куратор игры и специалист по работе с молодёжью «Районного молодежного центра».

Всего в мероприятии приняли участие 20 команд из Лянтора, Барсово, Высокого Мыса, Уль-Ягуна, Федоровского, Сытомино, а также Сургута. Команды победители из Лянтора получили 75 тысяч рублей.