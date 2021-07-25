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Общество25 июля 2021 6:09

Погода в Югре на 25 июля 2021 года: местами кратковременный дождь

Облачно с прояснениями
Мария Толстихина
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Местами дожди

Местами дожди

Фото: Мария Толстихина

Сегодня в ХМАО В отдельных районах ожидается кратковременный дождь и даже гроза. Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью достигнет +6,+11 °С, в восточных районах +16,+21 °С. Днем же +16,+21 °С, в восточных районах +26,+31 °С.

25 июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.