Погода в Югре на 25 июля 2021 года: местами кратковременный дождь

Местами дожди Фото: Мария Толстихина

Сегодня в ХМАО В отдельных районах ожидается кратковременный дождь и даже гроза. Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью достигнет +6,+11 °С, в восточных районах +16,+21 °С. Днем же +16,+21 °С, в восточных районах +26,+31 °С.

25 июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.