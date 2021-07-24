В Югре продолжается работа по контролю за безопасностью пассажирских перевозок. Фото - ГИБДД ХМАО.

Сотрудники Госавтоинспекции городов Нягань и Урай, в целях профилактики аварийности на пассажироперевозящем транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, провели сплошную проверку пассажироперевозящего автотранспорта.

– Автоинспекторы напомнили водителям автобусов, что они несут ответственность за жизнь и здоровье людей и должны четко соблюдать дорожные правила. Особое внимание автовладельцев полицейские акцентировали на важности соблюдения скоростного режима, учета погодных изменений, состояния дорожного полотна, соблюдения режима труда и отдыха при управлении транспортным средством, а также рассказали об опасности резких маневров, – отметили в ГИБДД ХМАО.