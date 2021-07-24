Вартовчанин перевел на «безопасную ячейку» мошенников более 40 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску обратился 37-летний местный житель с заявлением о мошеннических действиях.

– Позвонили из моего банка, назвали мое ФИО и попросили подтвердить, что я сейчас оформляю кредит. Я очень удивился, потому что ничего не оформлял в тот момент, – рассказал полицейским мужчина. По словам вартовчанина, сотрудник банка сказал, что это мошенники пытаются взять кредит от его имени, поэтому надо срочно принять меры.

Пострадавший поверил лжесотруднику, под его руководством оформил кредит и перевел деньги на «безопасные ячейки», а также назвал реквизиты своей банковской карты и код из смс-сообщения. В результате чего лишился 47193 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел призывают: если вы получили тревожный звонок от «сотрудника банка», не спешите выполнять его инструкции. Положите трубку и перезвоните в банк сами, набрав номер, который указан на его официальном сайте или на обороте карты.