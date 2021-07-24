Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 июля 2021 года увеличилось на 190 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 24 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 190 и составило 63 969 человек.

По информации Оперативного штаба Югры, 63 969 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 24 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 190 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах: Сургут – 46; Ханты-Мансийск – 28; Нефтеюганск – 15; Нижневартовск – 12; Урай – 12; Кондинский район – 10; Нягань – 9; Советский район – 9; Сургутский район – 9; Югорск – 8; Нефтеюганский район – 6; Лангепас – 5; Березовский район – 5; Нижневартовский район – 4; Пыть-Ях – 3; Радужный – 3; Мегион – 2; Октябрьский район – 2; Покачи – 1; Белоярский район – 1.

На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 184 случаях, по 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 112 человек, сняты с наблюдения – 242 024. За сутки на COVID-19 обследованы 5 307 человек, всего – 1 925 364. Коэффициент распространения инфекции – 1,01. Показатель охвата тестированием населения – 314,00. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 64,6%.

Состояние 124 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 910 человек. За сутки излечились 212 человек, за весь период пандемии – 60 637 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 952 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 102 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 095 летальных исходов, выздоровели 5 471 956 человек.