В Сургуте появятся 22 новые школы

В Сургуте появятся 22 школы новые школы Фото: Администрация Сургута

В Сургуте к 2028 году появятся 22 школы. Некоторые из запланированных общеобразовательных объектов уже строятся, у каждого разная степень готовности. Так, учебный комплекс в 32 микрорайоне уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В ближайшее время на него оформят право муниципальной собственности, после чего школу передадут департаменту образования. Похожая школа строится и в 33 микрорайоне и будет готова до конца этого года.

— Данные школы строятся с использованием механизма прямых инвестиций – это вложения городского и окружного бюджетов, – подчеркнул Глава Сургута Андрей Филатов.

Образовательные учреждения возводят с использованием ещё одного механизма – концессионных соглашений. По такому принципу строится школа в 39 микрорайоне Сургута, её готовность составляет 63%. Возведение школы в 30А и 34 микрорайонах начнётся после согласования проектной документации Администрацией города и прохождения государственной экспертизы. В проекте долгожданная школа в 5А микрорайоне. Там инвестор решил сработать на опережение и начал подготовительные работы на земельном участке.