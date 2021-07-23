В дачных товариществах Ханты-Мансийска появились новые контейнеры для ТКО Фото: Городской информационный центр

В 72 садовых товариществах Ханты-Мансийска региональный оператор по сбору и размещению ТКО установил больше 200 контейнеров для мусора. - Установка мусорных контейнеров решает главную экологическую проблему – ликвидацию несанкционированных свалок. Региональный оператор ежедневно транспортирует отходы из дачных кооперативов на полигон. Затем отходы взвешиваются, а по факту этого объема формируется плата для дачников Ханты-Мансийска – сообщают в пресс-центре АО «Югра-Экология». Изменились и размер платы, теперь он будет отличаться ежемесячно и зависеть от объемов ТКО. Плата за ТКО будет выставляться не за месяц, предшествующий настоящему, а через него. Уже осенью в Ханты-Мансийске введут отдельный норматив для дачников. Из 94 дачных кооперативов столицы Югры только 3 товарищества перешли на прямые договоры, то есть каждый собственник земельного участка будет оплачивать услугу «обращение с ТКО» самостоятельно. Остальные товарищества оплачивают квитанцию «за мусор» как юридическое лицо.