В Советском районе задержали наркомана: у него нашли смесь синтетических веществ Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе задержали 38-летнего местного жителя, у которого нашли свёрток, в котором находилось вещество светлого цвета, сообщают в ОМВД России по Советскому району.

После экспертизы выяснилось, что вещество содержит в своём составе смесь синтетических наркотиков: N-метилэфедрона и «A-PVP»- "Скорость", массой 1,145 грамма - это считается крупным размером. Мужчина рассказал, что запрещённые вещества он купил для себя через распространителей в Интернете.

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Он будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

Подозреваемый раньше уже подпался на подобном преступлении и теперь его ждёт новый срок.