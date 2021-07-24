Погода на 24 июля в Югре: местами кратковременный дождь

В Югре местами ожидается кратковременный дождь. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер южный с переходом на западный 5 – 10 м/с, при грозе порывы до 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15 °С, по западной половине округа местами до +5 °С, по восточной до +20 °С, днем +19,+24 °С, на востоке до +31°С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +10,+12 °С, днем +21,+23 °С.

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля - росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Наши предки заметили, если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.