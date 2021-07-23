В Югре столкнулись «Шевроле Нива» и «Фольксваген Поло»: пострадали оба водителя Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

На перекрестке улицы Нефтяников в Пойковском Нефтеюганского района 26-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди перед светофором автомобилем «Фольксваген Поло», за рулём которого находился 44-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

На территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспорта, а также избегать резких ускорений и торможений.