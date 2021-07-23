В Когалыме продолжается профилактика коронавируса Фото: Татьяна Коркина

Специалисты администрации Когалыма вместе с общественниками и полицейскими проверили соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в объектах общепита города. А ещё проверили соблюдение масочного режима в торговых точках. Всего проверено 12 объектов.

Во время рейдов общественного питания заполнили чек-листы, а также провели беседы о необходимости соблюдения профилактических мер. Составлен один протокол на сотрудника магазина за несоблюдение масочного режима.

Ношение масок в общественных местах является обязательным, а за её отсутствие грозит штраф - 1 тысяча рублей для физических лиц и от 10 тысяч - на должностных лиц.

В Югре продолжает действовать ограничение на нахождение детей до 14-ти лет в торговых объектах и объектах общественного питания без сопровождения взрослых. Администрация Когалыма призывает жителей города соблюдать меры профилактики, носить маски в общественных местах, чаще мыть руки и использовать антисептики.