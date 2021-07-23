Югорчанин пытался украсть из магазина шоколадные батончики и кусок сала Фото: Татьяна Коркина

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 51 преступление. По горячим следам раскрыто 35. В Ханты-Мансийске задержан подозреваемый, который пытался украсть 1 бутылку оливкового масла, 1 кусок сала, упаковку бекона, 6 шоколадных батончиков и куртку из магазина. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте ранее судимый молодой человек похитил телевизор, электроинструменты, сварочный аппарат, игровую приставку из чужой квартиры. Всё это оценено в 41 тысячу рублей. А в Нижневартовске злоумышленник украл перфоратор и болгарку с лестничной площадки дома по улице Интернациональная. Оперативники нашли подозреваемого – им оказался 34-летний житель города, теперь против него возбуждено уголовное дело и он находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за день раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. В Лангепасе задержали 35-летнего мужчину, который пытался угнать чужой автомобиль. Он также находится под подпиской о невыезде.